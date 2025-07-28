Bursa'da alevler tekrar yükseldi

Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran Rampası mevkisinde orman yangını yeniden etkili olmaya başladı. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibiyle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili bölgeye havadan söndürme helikopteri ve uçağı da yönlendirildiği belirtildi.

Bursa'da alevler tekrar yükseldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Harmancık ilçesi Meyran Rampası mevkisinde orman yangını yeniden etkili olmaya başladı. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibiyle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili bölgeye havadan söndürme helikopteri ve uçağı da yönlendirildiği belirtildi.

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