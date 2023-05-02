Bursa'da alışveriş merkezinde meydan muharebesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Bursa'da alışveriş merkezinde meydan muharebesi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl AVM’de karşılan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirine acımasızca saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden 2 grubu ayırarak polis merkezine götürdü.

Kavga anı ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.