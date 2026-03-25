Bursa'da alzaymır hastası yaşlı adamdan haber alınamıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yenidere Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki alzaymır hastası Zeki Karakuş’tan, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününden bu yana haber alınamıyor. Kayıp ihbarının ardından ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yenidere Mahallesi’nde ikamet eden Zeki Karakuş’un kaybolmasının ardından yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatırken, vatandaşlar da arama faaliyetlerine destek verdi.

Zeki Karakuş’un bir süre Mustafakemalpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali ve çevresinde görüldüğü iddia edilirken, ekipler bu bölgede de detaylı inceleme yaptı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen Karakuş’a henüz ulaşılamadı.

Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Karakuş’un yönünü bulmakta ve kendini ifade etmekte zorlanabileceği belirtilirken, ekiplerin arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, kaybolduğu gün üzerinde fotoğraftaki kıyafetlerin bulunduğu belirtilen Zeki Karakuş’u gören veya yerini bilen vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne veya en yakın güvenlik birimine bilgi vermelerini istedi.