Bursa'da ampute futbol maçında 'Dostluk' kazandı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı yöneticileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bursa Ampute Futbol Takımı ile maç yaptı. 5-5 biten mücadelede ‘Dostluk’ kazandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmayı amaçlayan AK Parti Bursa İl Başkanlığı yöneticileri, Bursa Ampute Futbol Takımı ile dostluk maçı yaptı. 5-5 biten mücadelede engellerin beraber aşılabileceği mesajı verildi. Hüdavendigar Kent Park’ındaki futbol sahasında yapılan maç öncesi AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kısa bir açıklama yaptı. Engelliler Haftası’nın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Gürkan, “Hükümet olarak en önemli olan konulardan bir tanesi budur. Engelleri kaldırmakla ve farkındalık oluşturmak için bizim arkadaşlarımız bu güzel maçı tertip etmişler. Her birimiz engelli adayıyız. Bunun yaşı, cinsiyeti, şahsı yok. Bizler de bunun farkında olarak yaşamalıyız. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların bizlerden olan taleplerini karşılamak noktasında çalışmalar yapmanın derdindeyiz. Bundan sonra da arkadaşlarımızla bir araya gelerek, önümüzdeki engelleri kaldırmak adına ne yapacağımızı konuşup, değerlendireceğiz” dedi.

Maçın hakemliğini yapan AK Parti Bursa İl Başkanlığı Engelliler Komisyon Başkanı Mesut Çelik, 20 yıldır Türkiye’nin kalkındığını ve engellilerle alakalı da güzel şeyler yapıldığını ifade etti. 3 Aralık Engelliler Günü çerçevesinde Bursa’nın 17 ilçesinde etkinlikler ve ziyaretler yaptıklarını belirten Çelik, Ampute Milli Takımı’nın dünya şampiyonu olması sebebiyle buna dikkat çekmek için böyle bir maç yaptıklarını kaydetti.

2009 yılında Diyarbakır Lice’de gazi olduğunu anlatan Murat Ekrem Çelik, ampute futbolunu daha öncede oynadığını ve şimdi de Bursa’da devam ettiğinin altını çizdi. Milli Takım’da oynayan futbolcuların arkadaşları olduğunu belirten Murat Ekrem Çelik, sporun kendileri için terapi olduğunu ve hayata daha çok bağladıklarını vurguladı.