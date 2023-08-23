Bursa'da anız şeklinde başlayan yangın ormana sıçradı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölge çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da anız şeklinde başlayan yangın ormana sıçradı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölge çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alındı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi’nde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anız yangını şeklinde çıkan yangın kurumuş otların hızla yanmasından dolayı ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ormanlık alanda ekiplerin müdahalesi devam ederken yetkililer tarafından soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı