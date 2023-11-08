Bursa'da anne ve yavru ayı vatandaş kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dağ yolunda doğa gezisi yapan 2 arkadaşın bulunduğu aracın önüne yavru ayı ve annesi çıktı. O anlar amatör kameraya yansırken, sürücü ise aracıyla ayıları ormana yönlendirdi.

Bursa'da anne ve yavru ayı vatandaş kamerasına yansıdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dağ yolunda doğa gezisi yapan 2 arkadaşın bulunduğu aracın önüne yavru ayı ve annesi çıktı. O anlar amatör kameraya yansırken, sürücü ise aracıyla ayıları ormana yönlendirdi.

Olay, İnegöl Tuzla Mahallesi mevkiindeki orman yolunda meydana geldi. İnegöl’de 2 arkadaş, orman yolunda gezintiye çıktılar. Bir anda aracın önüne ayı ve yavrusu çıktı. Ayıları gören arkadaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, amatör kamerayla da o anları görüntülediler. Ayıları bir süre takip eden arkadaşlar, yollarını kaybeden ayıları ormana yönlendirdiler.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman