Bursa'da apart otel denetiminde ceza yağdı
Bursa'da apart otellere gerçekleştirilen denetimde ceza yağdı.
Bursa’da apart otellere gerçekleştirilen denetimde ceza yağdı.
Merkez Osmangazi bölgesinde bulunan 49 adet apart otele Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde 3 tesise çalışan sistemine kayıt yapmamaktan 4 bin 684 lira, 1 tesise konaklayan sistemine kayıt yapmamaktan toplam 13 bin 391 lira cezai işlem uygulandı. 1 tesise de konaklayan sistemine kayıt yapmamaktan ikinci kez işlem yapıldığından dolayı mühürleme işlemi yapılmak üzere ilgili belediye başkanlığına bildirildi.
Toplamda 5 iş yerine ise 18 bin 75 lira idari para cezası uygulandı.