Bursa'da aşık olduğu solisti öldüren katil zanlısının cezası belli oldu

Bursa’da platonik olarak aşık olduğu solisti kızının gözleri önünde öldürmekten yargılanan şahıs, ’kadına karşı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın pişmanlığı sebebiyle takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı müebbet hapse çevirdi. Mahkeme sanığa ayrıca ’ruhsatsız silah taşımak’ ve ’tehdit’ suçlarından 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak’ta 24 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan (41) evine gitmek için mekandan ayrıldı. Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz (47), İnan’ın yolunu evinin önünde kesti. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Nurcan İnan’ın kızı Yağmur (19) da seslerin ardından evden dışarı çıktı. Bu sırada İzzet Akdeniz, belinden çıkardığı tabanca ile Nurcan İnan’a ateş etti. Başından vurulan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek bölgeden ayrılan Akdeniz’in 16 AV 585 plakalı otomobille kaçtığı tespit edildi. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Tutuklanan İzzet Akdeniz hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Akdeniz, yargılama sürecinde yaptığı savunmasında ise Nurcan İnan’ın sevgilisi olduğunu ve aynı evde yaşadıklarını söyledi. Akdeniz, "O gün Nurcan bana akşam iş yemeği olduğunu söyleyip, ’Beni gece al’ dedi. Gece çalıştığı mekana gittiğimde Nurcan ve kızı Yağmur bir erkekle birlikte alkol alıp eğleniyorlardı. Onları beklerken, yanıma gelen garson dışarı çıkmamı istedi. Ben de ayrıldım. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Nurcan ve Yağmur, taksiyle eve gideceklerini söylediler. Öyle de yaptılar. Nurcan, çok alkol almıştı. Onun için çok endişelendim. Ben de otomobilimle kendilerini takip ettim. Evlerinin önünde tartışınca Nurcan ve Yağmur bana hakaretler yağdırdı. Tabancamı çıkarıp onları korkutmak için yere ateş ettim. Ardından Nurcan’a sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum bir anda patlayan silahımla onu istemeyerek vurmuştum. Yağmur, ’Annemi vurdun’ diyerek bana bağırınca olayın farkına vardım. Ardından arabaya binerek uzaklaştım. 5 dakika sonra yeniden Nurcan’ın yanına döndüm ve ona ’Seni çok seviyorum ölme’ diyerek yalvardım. Sonra da polise teslim oldum. Rahmetlinin ailesinden çok özür dilerim. Başsağlığı diliyorum. Pişmanım" diye kendini savundu.

Annesinin öldürüldüğü cinayetin etkisinden kurtulamadığını ifade eden Yağmur M. ise, "Olay günü annem beni telefonla arayıp, ’Kızım bu akşam iş yemeğimiz var. Gel birlikte oluruz’ dedi. Onu kıramadım. İş yerine gittik. Birlikte yemek yiyip eğlendik. Çıkışta bizi rahatsız etmeye başlayan İzzet Akdeniz ile karşılaştık. Bizi otomobiliyle evine bırakmak istedi. Kabul etmeyip taksiye bindik. Bu sırada telefonla aradığı anneme hakaret etti. Evin önüne geldiğimizde bizi burada elindeki tabancayla bekliyordu. Yaşanacakları anladığım için annemin önüne geçip, silahı bırakması için kendisine yalvardım. Buna rağmen, ’Şakam yok’ diye bağırıp yere ateş etti. Ardından annemin kafasına sıkıp öldürdü. O anı hiç unutmadım, unutmayacağım da. Olayın etkisindeyim" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Akdeniz’e ’kadına karşı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın pişmanlık duygularını söylemesi sebebiyle takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı müebbet hapse çevirdi. Mahkeme ayrıca Akdeniz’e ’ruhsatsız silah taşımak’ ve ’tehdit’ suçlarından toplam 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.