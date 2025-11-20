Bursa'da atık piller ses oluyor

Bir atık pil, 600 ton suyu kirletebiliyor. Bu gerçekten hareketle ‘Atık Piller Ses Oluyor’ projesini hayata geçiren Enis Özgünay, "Bursa Valiliğimizin de destekleriyle işitme engellilere fayda sağlayacak adımlar atıyoruz" dedi.

Atık piller doğaya bırakıldığında içerdikleri kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller toprağa ve suya karışarak ciddi çevre kirliliğine yol açabiliyor. Toksik maddelerin bitki örtüsünden yer altı sularına kadar pek çok unsuru etkileyebildiğine dikkati çeken İşitme Merkezi Kurucusu Enis Özgünay, ‘Atık Piller Ses Oluyor’ adlı projeyle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Yeniden doğaya kazandırılıyor

Kullanılmış pillerin yeniden doğaya kazandırılması için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine öncülük eden İşitme Merkezi Kurucusu Enis Özgünay, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney’i makamında ziyaret etti. Doğa dostu ’Atık Piller Ses Oluyor’ adlı sosyal sorumluluk projede gelinen noktayı ve bundan sonrası için izlenecek yol haritasını aktaran Özgünay,Vali Yardımcısı Güney’e kampanyanın sembolü olan atık pil kumbarası takdim etti.

Bir pil, 600 ton suyu kirletebiliyor

Türkiye’de yılda yaklaşık 7 ton pilin cep telefonundan saate, oyuncaktan televizyon kumandasına kadar pek çok alanda kullanıldığını belirten Enis Özgünay, "Bu gerçeklerden yola çıkarak projemizi hayata geçirdik. Bursa Valiliğimizin de kıymetli destekleri sayesinde projemizi çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bursa Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Güney’e, verdiği destek ve gösterdiği yakın ilgi için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.Doğaya atılan tek bir pilin 600 ton suyu kirletme kapasitesine sahip olduğunu da vurgulayan Özgünay,"Bu da 11 kişinin yıllık su ihtiyacına denk geliyor. Su tasarrufunu konuştuğumuz bir dönemde projenin başarıya ulaşması, çok önemli. Birçok kurum-kuruluşa dağıttığımızahşap kumbaralarda biriken atık piller, belediyelerin ilgili birimlerine teslim ediliyor. Geri dönüşümden elde edilen maddi katkılar da işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik projelerde kullanılıyor. Hem çevre korunuyor, hem de dezavantajlı bir kesime çok önemli destek sağlanıyor. Atık pillerin işitme engelli bireyler için sese dönüşmesi adına kamu-özel ayrımı olmaksızın tüm kurumlarımızı, vatandaşlarımızı projemize destek vermeye, katkı sağlamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.