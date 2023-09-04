Bursa'da AVM yanında korkutan yangın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir AVM'nin yakınındaki zeytinlikte çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da AVM yanında korkutan yangın
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir AVM’nin yakınındaki zeytinlikte çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Mudanya ilçesinde Özdilek AVM yanındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıktı. Yangın, alevlerin kuru otlara sıçramasıyla büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 15 dakika süren çalışmalar sonucu söndürdü. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, yangın kameralara yansıdı.

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