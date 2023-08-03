Bursa'da bağımlılık tiyatro ile anlatıldı

Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalığı’ temalı projenin ilk ayağı BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın da izlediği "Telefonumu Kaybettim" adlı komedi skeç oyunuyla başladı.

Tamamı gençlerden oluşan Bursa Tiyatro Okulu oyuncuların başarıyla sergiledikleri skecin konusu, uzmanlarca çağın hastalıklarından biri olarak tanımlanan “bağımlılık” oldu. Tiyatro dili ile bağımlılığın anlatıldığı komedi unsurları ile bezeli olan skeçte genç oyuncuların gösterdikleri performans seyircilerden alkış aldı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar program öncesi yaptığı konuşmada, gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak durmalarının önemine dikkat çekerken, bağımlılıklara olan esaretin, bireyin yaşam kalitesini hayat boyu olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Üniversite olarak bağımlılıkla mücadele konusunda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Çağlar, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm gençlere ve toplumun tamamına ulaşarak bağımlılıkları ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı niyetliyoruz. Bu istikamette Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paydaş olarak bir dizi çalışma başlattık. Ödüllü Ulusal Kısa Film ve Reels yarışmaları, ayrıca senaryo yarışmaları düzenliyoruz. 13 Ağustos’a kadar bu yarışmalara başvuru yapabilirsiniz” dedi.