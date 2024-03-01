Bursa'da bahçe kapısından girerek 2 televizyon çalan hırsız tutuklandı

Bursa'da iş hanından 2 televizyonu çalan hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da bahçe kapısından girerek 2 televizyon çalan hırsız tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da iş hanından 2 televizyonu çalan hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binadan farklı tarihlerde 2 plazma televizyonun çalındığının ihbarı alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İçinde eşyalar bulunan ancak kullanılmayan iş hanının çevresindeki tüm kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin gece saatlerinde bahçe kapısının üzerinden tırmanarak içeriye girenin 4 suç kaydı bulunan Faruk S. (39) olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresi kısa sürede belirlenerek gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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