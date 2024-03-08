Bursa'da baraka alev alev yandı

Bursa'da barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da baraka alev alev yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlanın içinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

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Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.