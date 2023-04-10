Bursa'da Barış Manço'ya vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından Kültür Akademisi bünyesinde pilot proje olarak uygulamaya konulan 7’den 77’ye Barış Manço Şarkıları Projesi, çocukların gençlerin ve yetişkinlerin yoğun katılımıyla sürüyor.

Öğrencilerin kültürel, sosyal ve eğitsel hayatının yanında kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak projenin atölye çalışmaları İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çalışmaya, pilot okullardan seçilen ortaokul öğrencileri, Bursa Erkek Lisesi Türk Halk Müziği Topluluğu ve Gençleşen Türküler Proje Topluluğu katıldı.

Proje, Türk Halk Müziği formuna bağlı kalarak, batı müziği formlarında popüler müzik alanında mükemmel eserler veren ‘Modern Çağın Halk Ozanı’ olarak anılan Barış Manço’yu anmak ve müzikal felsefesini yaşatmak adına hayata geçiriliyor. Bursa ve İstanbul’da mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerle sahnelenecek proje ile modern geleneksel halk kültürünün sentezlendiği müzik biçiminin çocuklar ve gençler tarafından öğrenilmesi, ulusal klasmanda da icra edilmesi hedefleniyor.