Bursa'da başıboş at böyle kaza yaptı, telef oldu

Bursa'da arabasıyla cadde üzerinde son sürat ilerleyen başıboş at, bir otoparkın demir korumalarına çarparak savruldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, at da telef oldu.

Bursa'da başıboş at böyle kaza yaptı, telef oldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’da arabasıyla cadde üzerinde son sürat ilerleyen başıboş at, bir otoparkın demir korumalarına çarparak savruldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, at da telef oldu.

Bursa’da sahipsiz bir at çevre yoluna çıkarak trafiğin içinde dakikalarca ilerledi. Yanında dönüş için manevra yapan otomobilden irkilen at, bir otoparkın demir korumalıklarına son sürat çarptı. Çarpışmayla savrulan at olay yerinde telef olurken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.