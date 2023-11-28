Bursa'da başıboş atlar trafiği zora soktu

Bursa'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi. Araç sürücülerine zor anlar yaşatan atlar kameraya yansıdı.

Bursa'da başıboş atlar trafiği zora soktu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi. Araç sürücülerine zor anlar yaşatan atlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde başıboş atlar ana caddeye çıktı. Dakikalarca sürü halinde ilerleyen atlar bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Atların dakikalarca cadde üzerinde ilerlediği görülürken, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman