Bursa'da Başkan Bozbey'den çiftçilere: 'Allah aşkına anız yakmayın'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, anız yangınlarına dikkati çekerek, "Anız yakmayalım gözünüzü seveyim, Allah aşkına kim öğretti bu anız yakma işini halen anlamış değilim. Kim bu fikiri, anız yangınını aklınıza soktu bilmiyorum. Bilimsel değil son derece yanlış" ifadesini kullandı.

Bozbey, topraklar, doğa ve tarımın son günlerde çıkan yangınlarla büyük zarar gördüğünü belirterek, mevsimin çok sıcak geçmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle maalesef yangınlarda inanılmaz artışlar olduğunu vurguladı.

Yangına karşı duyarlı olunmasını, bu sorumluluğu herkesin iyi bilmesi gerektiğine dikkati çeken Bozbey, "Anız yakmayalım gözünüzü seveyim, Allah aşkına kim öğretti bu anız yakma işini halen anlamış değilim. Bilimsel değil son derece yanlış. Anız yaktığınızda o tarladaki binlerce canlıyı anızı yakarak yok ediyoruz." dedi.

Anız yangınıyla doğanın dengesinin de bozulduğuna işaret eden Bozbey, şöyle konuştu:

"Tarlanın verimlilik dengesini bozuyoruz. Kim bu fikri, anız yangınını aklınıza soktu bilmiyorum. Onun için ne olur anız yakmayın. Bunun yanında evlerimizde uzun süredir 20-30 yıl geçmiş elektrik tesisatlarımızı yenileyelim. Bacalarımızı kontrol ettirelim. Tabiki bir çok sebep var ancak doğaya atılan, atılacak olan her ne ise onlara müdahale edelim. Camdır, sigara izmaritidir yangına yol açacak ne varsa atmayalım. Birkaç gün önce Ankara yolunda geçerken sigara izmariti atıyor ve yangına yol açıyor. Yazıktır günahtır arkadaşlar. İnanın bana bir ağacın yok olması bir ağacın yanması hepimizin içini vicdanen yaralaması lazım."

Yangınların önemli bölümünün insan eliyle çıktığına dikkati çeken Bozbey, "Bu kadar yanlış yapıyoruz ve sonra dönüyoruz ’niye yağmur yağmıyor’ diyoruz. Biz eğer yeşili yok edersek çölleşeceğiz demektir yağmur da yok hiçbir şey yok demektir. Onun için sevgili çiftçilerimizden bunu özellikle istiyorum, yangınları önlemek zorundayız. Önlem için sorumluluklarımızı bilip sorumluluklarımızla hareket edip üstelik de uyarı görevimizi yaparak bu yangınları çok daha aza indirebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bozbey, günde ortalama 14-15 dakikada bir yangın ihbarı aldıklarını belirterek, gelecek için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapmasının önemine işaret etti.