Bursa'da başlayıp Balıkesir'e sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Bursa’da başlayıp Balıkesir’in Dursunbey ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, tedbiren boşaltılan Bayıryüzügüney kırsal mahallesi yakınlarına gelerek çalışmaları yerinde izledi. Vali Ustaoğlu, yangının tarım arazisinde çıktığını ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bursa’da başlayıp Balıkesir’in Dursunbey ilçesine suçrayan orman yangını ile mücadele sürüyor. Bursa sınırında olan Bayıryüzügüney kırsal mahallesinin tedbiren boşaltılması sonrasında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan olay yerine gelerek hem bilgi aldı, hem de çalışmaları yerinde takip etti. Bayıryüzügüney Mahallesi’ni tehdit eden yangın nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, yangın köye sirayet etmedi.

Olayla ilgili konuşan Vali Ustaoğlu, "Ziraat alanında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden bir yangınımız mevcut. Bu yangın şiddetli rüzgarla Adaören Mahallemize doğru ilerledi. Şu an karadan ve havadan müdahale sürüyor. Geçiçi olarak Bayıryüzügüney Mahallesi sakinlerini içinde bulunduğumuz güvenli alan olan okul meydanına taşıdık. Şu an bir sıkıntı görünmüyor. Adaören Mahallemizde de vatandaşlarımızın tahliyesini tedbiren gerçekleştiriyoruz. Havadan 4 uçağımız, karadan 11 arazöz, 6 itfaiye aracımız, dozer, greyder toplam 174 personel ile müdahale devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışıyoruz. Ziraat alanından çıktığını tespit ettik. 2 vatandaşımıza da gözaltı işlemi uygulandı. Detaylı inceleme yapılacak. Az önce Tarım Bakanımız ile görüştüm, kendisi de Ankara’dan yangın kontrol merkezinde olduğunu ilettiler ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulundular" dedi.