Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada Suriye uyruklu şahıs bıçakla yaralandı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada Suriye uyruklu şahıs bıçakla yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi. Ahmet M.(19), henüz ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir şahısla tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet M.(19), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

1 milimle hayatta kaldı

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.