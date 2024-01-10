Bursa'da bin 433 ağaç kesilmekten kurtuldu

Dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için 2019 yılında başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Sıfır Atık Belgesi alınan binalarda 2019-2023 yıllarında uygulanan çalışmalarda bu zamana kadar 84 ton kağıdın geri dönüşümüyle 1433 ağaç kesilmekten kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından’ başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştı. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen projede Bursa Büyükşehir Belediyesi de dönüşümde önemli mesafe kat etti. Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve ek hizmet binalarında atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konulurken, tüm personele geri dönüşümün önemi anlatıldı ve sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi.

Büyük tasarruf

Sıfır Atık konusunda sergilediği performans ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yer alan hizmet binalarında 2019 yılı başından bugüne kadar 84 ton kağıdın geri dönüşümünü sağladı ve böylelikle 1433 ağaç kesilmekten kurtuldu. Tasarrufun yanı sıra aynı zamanda önemli bir çevre projesi olan Sıfır Atık ile yine belediye binalarından 58 ton plastiğin dönüşümü ile 951 varil petrol kazanımı sağlandı. Projede 16 ton camın geri dönüşümüyle 19 ton hammadde kazanımı, 3 ton metalin geri dönüşümü ile 4 ton hammadde kazanımı ve 2081 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

Eğitim atağı

Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının yanı sıra 41 noktadaki hizmet binalarına da Sıfır Atık Belgesi alındı. Bunun yanı sıra, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Döneminde Milli Eğitim Müdürlüğüne 17 ilçedeki 52 farklı ilkokulda ve 29 noktadaki Ana Kucağı Eğitim Merkezlerindeki öğrencilere Sıfır Atık, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği konuları hakkında eğitimler veriliyor.

Kaynak sınırlı, tüketim fazla

Projenin startını 2018 yılında bizzat kendisi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfus artışına bağlı olarak tüketimin de hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Sıfır Atık Projesi’nin amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Sıfır Atık Projesi, Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanmasına ve atık toplama veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar proje çerçevesinde sağlanan dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek” dedi.