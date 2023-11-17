Bursa'da bin 780 acil sağlık personeline ÇİLYAD eğitimi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerinin çocuk hastalarda ileri yaşam desteği konularında bilgi ve becerilerini arttırmak maksadıyla, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Eğitimi düzenledi.

Bursa 112 Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezi’nde 90.’sı düzenlenen eğitime 17 acil sağlık personeli katıldı. Acil sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, bebek/ çocuk ölüm ve önlenebilir sakatlıkları azaltmak üzere sağlık çalışanlarına ileri bilgi ve beceriler kazandırmak maksadıyla düzenlenen eğitimde, sahada en çok karşılaşılan bebek/çocuk vaka örnekleri teorik ve simülasyon uygulamaları ile birlikte yapıldı.

Dört gün süren eğitimde; acil olgu yönetimi, solunum acilleri, şok yönetimi, peri-arrest ve arrest yönetimi, nöbet ve travma yönetimi konuları teorik olarak gösterilirken, vakalara acil müdahale içeren senaryo temelli simülasyon uygulamaları yapıldı.

Bursa’da 90.’sı düzenlenen eğitim ile birlikte toplamda bin 780 acil sağlık hizmetleri personeline ÇİLYAD eğitimi verildi.