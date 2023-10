Bursa'da bin 843 hafız icazet aldı

TAKİP ET

Bursa’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ katılımıyla icazet töreni gerçekleşti. Törenin gerçekleştiği salona salâvatlar eşliğinde giren hafız yakınları duygu dolu anlar yaşarken 1843 hafız ve hafize icazet aldı. Hafızalara seslenen Erbaş, “Gönlüm istiyor ki öğrencilerimizin çoğu hafızlardan oluşsun. Hafız öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettirerek akademisyen olmaları bizim için çok önemli" dedi.

Bursa’da Tofaş Kapalı Spor Salonu’da "Hayat Rehberim Kur’an 1843 Hafız İcazet Merasimi" gerçekleşti. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, ilçe kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve hafız yakınları katılım gösterdi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlardan hizmet beklediğini aktararak, "İlahiyat fakültelerimizde son rakam 106’ydı. Gönlüm istiyor ki öğrencilerimizin çoğu hafızlardan oluşsun. Hafız öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettirerek akademisyen olmaları bizim için çok önemli. İçinizden tefsir profesörü, hadis profesörü, kelam, mantık, dinler tarihi, din sosyolojisi, din psikolojisi, 20 ana bilim dalı var, ilahiyat fakültelerinde. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki bizim ilahiyat fakültelerimizdeki derslerimizin her biri Kur’an’la alakalı. Hiçbirini Kur’an’dan ayrı tutamazsınız. Mutlaka derste, sınıfta hangi dersin hocası olursa olsun Kur’an-ı Kerim’den bir ayete danışmak zorunda, bir ayete başvurmak zorunda, Efendimiz’in hadislerine başvurmak zorunda. İlahiyat fakültelerimizin dersleri bu şekilde yapıldığında öyle bereketli oluyor, öyle bereketli oluyor ki sizlerin ilahiyat fakültelerindeki bu derslere talebe olarak katılmanızın bizim için, milletimiz için ne büyük bereketlere vesile olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Kur’an’dan uzak yaşayarak yolumuzu aydınlatacak başka bir unsur bulamayız”

Kur’an’ın önemine vurgu yapan Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz sıkıntılara girdiği zaman imdadına yine Kur’an yetişti. ’Senin göğsünü, kalbini açmadık mı? Belini büken o yükünü üzerinden almadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Şüphesiz her zorlukta beraber bir kolaylık vardır. Her zorlukta beraber bir kolaylık vardır’ İnşirah Suresi ve benzeri sureler hep Allah Resulü Efendimiz’in yolunu aydınlattı. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kendisine indirilen kitapla sadece Mekke’yi değil, sadece Yesrib’i Medine’ye dönüştürerek değil, bütün insanlığı sınırları aşarak aydınlatmaya gayret etti. Allah Resulü Efendimiz Arafat’ta, Veda Hutbesi’nde. Kur’an’ı ve sünneti bizlere emanet etti. Buyurdu ki ’Size iki şeyi bıraktım. İki şeyi emanet ediyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız.’ Bunlardan biri Allah’ın kitabı, diğeri de Resulü’nün sünneti. Demek ki bizim asla vazgeçemeyeceğiz, yolumuzu aydınlatan ’Ya Rabbi bizi sıratı müstakime ulaştır. Nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramışların ve azıp sapmışların yoluna değil’ diye dua ettiğimiz o yola yürüyebilmemiz için her zaman Kur’an’ın aydınlığına muhtacız. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa’nın sünnetine de muhtacız. Bu iki kandilden uzak kalarak yolumuzu bulamayız. Kur’an’dan uzak yaşayarak yolumuzu aydınlatacak başka bir unsur bulamayız" dedi.

"Etraflarına ışık saçacaklar"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da hafızlığın kutlu bir makam olduğunu anlattı. Hafızlığın, Kur’an’ın manasını ve hükümlerini kalplere işlemekten, onu yaşatmaktan ve bu suretle hayatlarına hakim kılmaktan geçtiğini vurgulayan Demirtaş, "İnanıyorum ki icazetlerini alacak hafız kardeşlerimiz de bu istikamette hayatlarını sürdürecek ve etraflarına ışık saçacaklardır. Buradan icazetlerini alacak 1843 değerli hafızımıza Kur’an’a ve İslam’a hizmet yolunda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

“Bugün salonda 1843 kardeşimiz icazet töreni yapılıyor, bu da bir Türkiye rekoru”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise hafızlığın hoca-talebe ilişkisinin en üst noktası olduğunu belirterek, "Kur’an’ı anlama ve yaşama hedefi ile ezberlemek hayli kıymetli, bir o kadar da meşakkatli bir süreçtir. Geceleri ne göz nuru döktüğünüzü, nice uykusuz vakitler geçirdiğinizi siz bilirsiniz değerli kardeşlerim. Hafızlık, yürüyen bir Kur’an olmak, ilahi vahye muhatap ve onunla hemhal olmaktır” dedi. Sözlerinin devamında ise 1843 hafız icazeti ile Türkiye rekoru kırıldığını belirten Aktaş, “Diyanet İşleri Başkanımızın verdiği bilgiye göre dün Trabzon’da 1461 kardeşimizle yapılmış. Bugün ise salonda 1843 kardeşimiz ile yapılıyor, bu da bir Türkiye rekoru. Osmanlı’yı kuran şehir, Osmanlı’nın ilk başkenti, 6 tane padişahı, onlarca evliyayı, yüzlerce Allah dostunu bağrında barındıran Bursa’ya da bu yakışır” ifadelerine yer verdi.

Programda, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da katılımcılara hitap etti. Törende, icazet alan hafızların koro halinde kısa sureleri okumalarının ardından hafızlara ve hocalarına belgeleri verildi.