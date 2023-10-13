Bursa'da bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa'da bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
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Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmenlerin yaşadığı Yenice Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi. Apartmandaki 31 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen 31 şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi.