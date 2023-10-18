Bursa'da bir adrese yapılan operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa'da bir adrese yapılan operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
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Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 37 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenlerin yaşadığı Kemalpaşa Mahallesi Sefa Sokak’ta bulunan adrese operasyon düzenledi. Apartmandaki 37 Suriye uyruklu şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen 37 şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi.