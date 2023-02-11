Bursa'da bir apartman kapıcısı kaldığı depoda ölü bulundu

Bursa’da bir apartmanda kapıcılık yapan adam kaldığı depoda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mutlular Caddesi’nde bir apartmanda kapıcılık yaptığı öğrenilen Mustafa D.’den (60) yakınları birkaç gündür haber alamadı. Apartmanın altındaki depoda kaldığı iddia edilen Mustafa D.’nin yakınları olay yerine geldi. Talihsiz adamı yerde kanlar içinde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede apartmana sağlık ekipleriyle polis sevk edildi. Mustafa D’nin vücudunun farklı yerlerinden silahla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Olayın birkaç gün önce gerçekleştirilmiş olabileceği iddia edildi.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.