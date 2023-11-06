Bursa'da bir evin çatısı alev alev yandı

Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın, başka yerlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da bir evin çatısı alev alev yandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da bir evin çatısında çıkan yangın, başka yerlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evin çatısında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.