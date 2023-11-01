Bursa'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada

Bursa’da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cevizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Çağatay Ulusoy idaresindeki 16 JJN 76 plakalı araç, Mustafa Yeşilbaş idaresindeki 16 AOK 316 plakalı motosiklete çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Mustafa Yeşilbaş (35) ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Muhammet Mehdi İnan (27) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Yeşilbaş ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Muhammet Mehdi İnan hastaneye kaldırılmıştı.

Acı haber geldi

Ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Yeşilbaş (35) doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Mehdi İnan’ın (27) ise hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan kaza anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Savcılığın ve polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.