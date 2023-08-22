Bursa'da bir otomobil alev alev yandı, yanındaki tüp kamyoneti korkuttu

Bursa’nın İznik ilçesinde sürücüsünün harekete geçmek için kontağı çevirdiği otomobil alev alev yandı. Bu esnada yanan aracın karşısındaki tüp kamyoneti ise korku dolu anlara neden oldu. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Kılıçaslan Caddesi üzerinde bir ganyan bayii önünde yaşandı. Yol üzerindeki park halindeki otomobil sürücüsünün kontağı çevirmesiyle bir anda yanmaya başladı. Yakınında bulunan tüp yüklü aracın olması nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, yan tarafta bulunan kahve sahibi ve müşterisi alevlere soğukkanlı bir şekilde yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aracın alev aldığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.