Bursa'da biri eğitmen iki paraşütçü kayalıklarda mahsur kaldı

Bursa’da tandem uçuş yapan biri eğitmen 2 paraşütçü hava şartları dolayısıyla zorunlu iniş yaptıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Bulundukları yerden hareket edemeyen iki paraşütçü için ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Uludağ’ın zirve bölgesinden atlayan milli sporcu eğitmen paraşütçü Erol Aslantaş (47) ve yanında bulunan arkadaşı, hava koşulları kötüleşince Çiftseneber Karakayalar mevkisindeki kayalık bölgesine zorunlu iniş yaptı. Bulundukları alanın kayalık ve sarp olmasından dolayı mahsur kalan 2 paraşütçü, jandarmayı arayarak yaşadıkları olayı ve bulundukları konumu bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK Arama Kurtarma ve ANDA ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 30 kişilik ekip, bölgedeki paraşütçülere ulaşmak için Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi’nde toplanıp yapılan plan çerçevesinde ormanlık ve patika yollardan hareket ederek iki paraşütçüye ulaşmak için yola çıktı.

Ekiplerin paraşütçülerin bulunduğu mevkiye yakın oldukları bildirildi.