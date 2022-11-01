Bursa'da bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü

Bursa'da bir sürücü bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bursa’da bir sürücü bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet bozuldu. Bozulan motosiklete yoldan geçen başka bir motosiklet ile iterek götürdüler. O ilginç anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü
Bursa'da bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü