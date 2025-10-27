Bursa'da Buray'la 'Cumhuriyet' coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kentin dört bir yanına düzenlediği etkinliklerle festival havasında yaşatıyor. Yıldırım’da düzenlenen Buray konserinde bir araya gelen binlerce Bursalı, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet’in değerlerini Bursa’nın her bir köşesine taşıyan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği konserlerde sevilen sanatçıları Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Gürsu’da Kubat ile Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlara yaşatan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinde de ünlü sanatçı Buray’ı sevenleriyle bir araya getirdi. Eski İhtisas Hastanesi Alanı’nı dolduran binlerce Bursalı, ellerindeki Türk bayraklarıyla sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Buray, seslendirdiği marşlarla da Cumhuriyet heyecanını Yıldırım’da yaşattı.

"Yaşasın Cumhuriyet!"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Buray konserine katıldı. Sahneye Türk bayrağı ve Ata posteriyle çıkan Başkan Mustafa Bozbey, alanı doldurarak muhteşem bir görüntü oluşturan vatandaşlara teşekkür etti. Cumhuriyet etkinlikleri kapsamında sahne alan Buray’a da teşekkür eden Başkan Bozbey, "Cumhuriyet’imizin 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet!" dedi.

Orhangazi’da Işın Karaca, FSM’de Edis rüzgarı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Işın Karaca da 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da Orhangazi Cumhuriyet alanında sahne alacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise saat 19.00’da Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi işbirliğiyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ yapılacak. Yürüyüşün ardından saat 20.00’da Nilüfer Hastane Alanı’ndaki Edis konseriyle de coşku doruğa çıkacak.