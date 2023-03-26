Bursa'da büyük kentsel dönüşüm yaşanacak, 5 ayrı semtte ofis açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da çöküntü alanı olarak belirledikleri 5 ayrı mahallede kentsel dönüşüm ofisi açacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşüm ülkenin en önemli ve en çok konuşulan konusu haline geldi. Devletin en üstündeki isimlerden şehirlerdeki yöneticilere, STK’lara ve meslek odalarına kadar herkes kentsel dönüşümü konuşurken, depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bu güne başta Gaziantep olmak üzere depremin yıkıma sebep olduğu tüm doğu illerini gezip sorunlarını yerinde gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir yandanda Bursa’yı yakından ilgilendiren kararlara imza attı.

Hatay görevi sırasında Büyükşehir olarak Bursa için de hazırlık yaptıklarını belirten Aktaş, Bursa’yı bu konuda harekete geçirmek için büyükşehir uhdesindeki BURKENT’e Bursa’da 5 ayrı semtte kentsel dönüşüm ofisi açmaları için talimat verdiğini söyledi.

Aktaş, "Hemen harekete geçiyoruz. 1050 Konutlar başta olmak üzere Demiryolualtı ve Ankara Yolu alt ve üstünde ofislerimizi açacağız. Vatandaşlarımızla görüşmelere başlamalarını istedik. Hızlı hareket etmek durumundayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kendi BURKENT’e verdiği bu talimatın ardından da vatandaşlarla bahsi geçen 5 semtte görüşmelerin başlatılıp, sözleşme imzalamalarına geçilmesi bekleniyor.