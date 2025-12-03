Bursa'da çalınan tiny house bulundu, şüpheli tutuklandı

Bursa’da yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki taşınabilir ’tiny house’u çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konaklamak için kullandığı tekerlekli tiny house’un yerinde olmadığını gören balıkçı barınaklarındaki vatandaşlar durumu hemen Eğerce Mahalle Muhtarlığı’na iletti. Muhtarın, ev sahibi M.E. (52) ile irtibata geçmesinin ardından olayı jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri başta olmak üzere bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Görüntülerde, taşınabilir evin gece saatlerinde bir traktöre bağlanarak sahilden çıkarıldığı ve Söğütpınar üzerinden Emirleryenicesi Mahallesi yönüne götürüldüğü tespit edildi.

Yapılan araştırmada, taşınabilir evin Emirleryenicesi yakınlarında zeytinlik bir alana bırakıldığı belirlendi. Olayın faili olduğu değerlendirilen K.E. (19), adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bulunan evin içindeki eşyalarla birlikte M.E.’ye teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli K.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.