Bursa'da camilerde şehitler için dua edildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Bursa'daki camilerde dua edildi.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Bursa’daki camilerde dua edildi.
Bursa’da sabah namazının ardından bir çok camide vatandaşların katılımıyla, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler için Kur’an-ı Kerim okundu. Vatandaşlar, şehitler için dualar etti.