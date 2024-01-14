Bursa'da camilerde şehitler için dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Bursa'daki camilerde dua edildi.

Bursa'da camilerde şehitler için dua edildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Bursa’daki camilerde dua edildi.

Bursa’da sabah namazının ardından bir çok camide vatandaşların katılımıyla, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler için Kur’an-ı Kerim okundu. Vatandaşlar, şehitler için dualar etti.