Bursa'da çaycıyı vuran zanlı yakalandı

Bursa’da çay vermeyi unutan çaycı ile bir şahıs arasında çıkan tartışmada kan aktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, azmettirilen zanlılar polis ekipleri tarafından otomobil ile seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, insan yoğunluğunun en çok bulunduğu yerlerden biri olan tarihi Kapalı Çarşı’da çay ocağında çalışan İsmail G. (51) ile çay isteyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. İsmail G., çay isteyen şahsa çay vermeyi unuttuğunu söyleyince tartışma daha da büyüdü. Şahıs sinirli bir şekilde bağıra bağıra bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre, yaklaşık 1 saat sonra kimliği belirsiz 2 kişi tabancayla gelerek çaycı İsmail G.’ye tehditler savurup, tabancayı doğrulttu. Şahısların üzerine koşan İsmail G., arbede sırasında karnından tabanca ile vuruldu. Tabancayı doğrultan zanlı ise havaya birkaç el daha ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde kalan İsmail G.’yi ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan İsmail G.’nin ameliyatta olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Azmettirilen zanlılar M.E.K. (14) ve yanındaki arkadaşı H.D. (22) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobille seyir halindeyken suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlılar, hastaneye sağlık raporuna götürüldü.

Öte yandan, tarihi Kapalı Çarşı’da yaşanan dehşet güvenlik kameralarına da yansıdı.