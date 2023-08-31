Bursa'da çayın kapaklarında ceset bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen çayın regülatör kapaklarında bir ceset bulundu. 54 yaşındaki şahsa ait cenaze dalgıç polisler ve AFAD tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Regülatör İşletme Müdürlüğü çalışanları tarafından öğle saatlerinde regülatör kapaklarına takılmış bir ceset olduğu görüldü.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Cesedin bulunduğu yerden alınması için AFAD ve Bursa Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerinden destek istendi.Ada bahçeleri olarak tabir edilen alandan Mustafakemalpaşa Çayı’na giren ekipler kapaklara takılmış olan cesedi dışarıya çıkardı.

Cesedin üzerinden çıkan kimlikte ölen kişinin Erol Ceylan (54) olduğu tespit edildi.

Ceylan’ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin soruşturması sürüyor.