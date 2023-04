Bursa'da çevreci '7/24' uyumayan kütüphanede 'sıfır plastik' bilinci

Bursa’nın merkez ilçesi Yıldırım’da, çevre bilincinin oluşturulduğu "sıfır plastik" vurgusu ile açılan ve 7/24 hizmet veren Türkiye’nin en modern uyumayan kütüphaneleri gençlerin adeta buluşma noktası oldu. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane ve ardından 24 saat esası ile hizmet veren Mimar Sinan Kütüphanesi sadece Yıldırım’ın değil tüm Bursa’nın yararlandığı dev bir kültür hizmetine dönüştü. Bursa Yıldırım’da art arda faaliyete geçen kültür hizmetleri ile şehir adeta kütüphaneler şehrine dönüştü. Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu Sıfır Atık projesine destek veren Yıldırım’da hizmete giren kütüphanelerde, sıfır plastik vurgusuyla öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor.

Yıldırım Belediyesinin açtığı, çevre temasının işlendiği, sıfır plastik vurgusunun yapıldığı Uyumayan Kütüphanelerde öğrencilere su matarası dağıtımı yapıldı. Öğrenciler su arıtma ünitelerinde mataraları ile su içerek plastik kullanımını sıfıra indiriyor. Lise ile üniversite öğrencilerinin yoğun olarak faydalandığı, aynı zamanda randevu sistemi ile günün 24 saati açık olan Uyumayan Kütüphanelerde sabahları çorba, çay ve kahve ikramları da yapılmakta. Ramazan ayı süresince ise kütüphanede her gün bin kişilik iftar ve sahur veriliyor.

Yıldırım Belediyesinin Bursa’ya kazandırdığı bin 250 metrekarelik alanda kurulan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, 20 bini aşkın eser, özel Bursa kitaplığı, 300 kişilik kütüphane, okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı ve dinlenme odaları ile kafeteryasıyla kitapseverlerin ilgisini çekiyor. Yine ilçenin doğusuna kazandırılan 900 metrekarelik alandan oluşan Mimar Sinan Kütüphanesinin bünyesinde ise 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanı bulunuyor.

Gençliğin buluşma noktası haline dönüştü

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kütüphanelere ulaşımın çok kolay olduğunu, kentin her yerinden misafir aldığını söyledi. Hizmete açtıkları uyumayan kütüphanelerin Bursa’ya değer kattığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Gençlerimiz için 2021 yılında açılışını yaptığımız ve 300 kişilik kapasiteye sahip ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ her kesimden ve her yaştan okumayı, araştırmayı seven insanlarımızın yeni buluşma noktası oldu. Lokasyon olarak, Yıldırım’ın merkezinde, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan kütüphanemiz sadece Yıldırım ilçesine değil, tüm Bursa’mıza hizmet vermeye devam etmektedir. Bu çerçevede Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesini hizmete aldıktan sonra ortaya çıkan ihtiyacı gördük ve 2’nci uyumayan kütüphane konseptiyle ‘Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ projesini açtık. Açıldığı günden bu yana kütüphanelerimiz 600 bin ziyaretçi ağırladı" dedi.

Şimdi sırada çocuk kütüphanesi var

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemize olan yoğun ilgi üzerine hemen ardından Barış Manço Kültür Merkezinin üst katını kütüphaneye dönüştürüp ilçenin 2’nci uyumayan kütüphanesini hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi aynı zamanda Türkiye’nin ilk plastiksiz kütüphanesi olma özelliği taşıyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülük ettiği Sıfır Atık hareketi çerçevesinde biz de Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde plastik kullanım hareketine destek veriyoruz. Ayrıca kütüphanemize bir arıtma ünitesi tesis ettik. Öğrencilerimize de çelik mataralar dağıttık. İlçemize kazandırdığımız her iki kütüphane de Bursa’nın dört bir yanından büyük ilgi görmekte. Kütüphane zincirimize şimdi de çocuklarımız için özel bir kütüphane açılması için kolları sıvadık. Yakın bir tarihte Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesini de Yıldırım’a, aynı zamanda Bursa’mıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.