Bursa'da Ceza rüzgarı

Türkçe Rap’in yıldızı Ceza, Bursa’da bir mekanda sahne aldı. Tüm dünyayı kasıp kavuran rap müziğin Türkiye’deki en başarılı isimlerinden Ceza, sahnede okuduğu “Yerli Plaka”, “Rapstar”, “Med Cezir”, “Yeni Mesaj” gibi akıllara kazınan ve dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına coşku dolu anlar yaşattı.

Türkçe Rap’in mihenk taşı Ceza, dün akşam Bursa’da bir mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi. Ceza, hayranlarını ‘Suspus’ şarkısıyla selamladı. Sahne aralarında dinleyicileri ile sohbet eden Ceza; ‘İmkanım olsa her birinizle selamlaşmak istiyorum. Eğer bir yerlerde karşılaşırsak muhakkak kendinizi hayırlatın’ diyerek “Yerli Plaka” şarkısını seslendirdi. ’Suspus’, ’Yerli Plaka, ‘Baskın, ‘Fark Var’ adlı şarkıları ile adından sıkça söz ettiren Ceza, tarzıyla ile göz doldurdu. Ünlü sanatçı hit olmuş şarkılarını sevenleri ile hep bir ağızdan söylerken, hınca hınç dolan mekanda hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.

Ünlü isim yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Bursalı rap severler ise Ceza’nın şarkılarıyla gece boyunca mest oldu.