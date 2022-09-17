Bursa'da cezaevine bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı

Bursa’da 20 Nisan günü Cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda bir ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP FESK hücresi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir’in Dikili ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bursa’da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili’de yakalanmıştır. Şehit İnfaz ve Ceza Koruma Memuru Cengiz YİĞİT’in kanı yerde kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’da paylaştığı mesajda, "Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı" dedi.