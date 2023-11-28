Bursa'da çocukların tehlikeli yolcuğu kamerada
Bursa'da açık kasa bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa’da açık kasa bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi üzerinde açık kasa bir kamyoneti gören çocuklar, aracın kasasına tutundu. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen çocuklar kameraya yansırken, kamyonet sürücüsünün durmaması dikkat çekti. Çocukların tehlikeli yolculuğunda şans eseri korkulan yaşanmadı.