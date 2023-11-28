Bursa'da çocukların tehlikeli yolcuğu kamerada

Bursa'da açık kasa bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'da çocukların tehlikeli yolcuğu kamerada
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da açık kasa bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi üzerinde açık kasa bir kamyoneti gören çocuklar, aracın kasasına tutundu. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen çocuklar kameraya yansırken, kamyonet sürücüsünün durmaması dikkat çekti. Çocukların tehlikeli yolculuğunda şans eseri korkulan yaşanmadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman