Bursa'da çocuklarla edebiyat buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Benim Bir Hikâyem Var’ söyleşinde çocuklarla bir araya gelen Yazar Burcu Ural Kopan, hikâye anlatıcılığı üzerine sohbet etti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Yazar Burcu Ural Kopan yazarlık yolculuğunu, eserlerinin ortaya çıkış sürecini ve hikâye anlatımına dair deneyimlerini paylaştı.

Hikâyelerin birleştirici gücüyle şekillenen etkinlik, çocukların hayal dünyasını desteklemeyi ve onlarla paylaşımlarda bulunmayı odağına aldı. Programın sonunda kendilerine hediye edilen kitapları Yazar Kopan’a imzalatan çocuklar, renkli ve edebiyat dolu bir gün geçirdi. Etkinlik boyunca edebiyatın farklı yönleri ele alınırken, hikâye kurmanın incelikleri ve ilham kaynakları üzerine de önemli paylaşımlar yapıldı.

Programın sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından Yazar Burcu Ural Kopan’a günün anısına hediye verildi.