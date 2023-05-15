Bursa'da Cumhur İttifakı destekçileri kent merkezine akın etti
Bursa'da Cumhur İttifakı destekçileri kent merkezini bayram yerine çevirdi.
Bursa’da Cumhur İttifakı destekçileri kent merkezini bayram yerine çevirdi.
Cumhur İttifakı’nı destekleyen vatandaşlar, TBMM’de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu davul zurna ile kutladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanına akın eden vatandaşlar, Türk bayraklarıyla şehir merkezini bayram yerine çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterlerini açan vatandaşlar, meşaleler yakarak kutlamalarını sürdürdü.