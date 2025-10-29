Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bursa’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı büyük coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla Heykel’deki tören alanına akın eden vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı, Bursa Valiliği’nin Atatürk Caddesi’nde düzenlediği programla kutlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri de katıldı. İstiklal Marşı’nın okunarak Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından konuşan Vali Ayyıldız, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi halk oyunları ekiplerinin, mehteran takımının ve kılıç kalkan gösterisinin büyük ilgiyle izlendiği program, tören geçişinin ardından tamamlandı. Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı F-16 savaş uçaklarının Bursa semalarındaki gösteri uçuşu da hayranlıkla izlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentin farklı noktalarında da etkinlikler yapıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kapanca-Tirilye rotasında doğa yürüyüşü, ayak tenisi, yetişkinler tenisi ve U-13 futbol turnuvası düzenlendi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından Kaplıkaya Huzurevi’nde Cumhuriyet etkinlikleri yapılırken, BURULAŞ tarafından metro istasyonları ve BUDO iskelesinde canlı müzik performansı sergilendi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından UNESCO Meydanı’nda hazırlanan Atatürk’ün siluetinden oluşan dev puzzle çalışması vatandaşlar tarafından renklendirildi. Kentin birçok noktasına yerleştirilen yapay zekâ kioskları da Bursalılardan büyük ilgi görüyor. Kiosklar aracılığıyla fotoğraf çektiren vatandaşlar, yapay zekâ teknolojisi sayesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede yer alma mutluluğunu yaşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere herkese minnet borçlu olduklarını belirten Başkan Bozbey, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.