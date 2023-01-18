Bursa'da daha önce kesilmiş ağaçlar tutuştu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde daha önce kesimi yapan ağaçlar tutuştu.

Orhangazi’de ova üzerindeki bir arazide daha önce kesimi yapılan ağaçlardan çıkan odunlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın Orhangazi’de İznik Yolu üzerinde bulunan bir arazide meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce aynı arazide kesim yapılan ağaçlardan kalan odunlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının bir anda çevreye de yayılması ile olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kontrol altına alırken, Jandarma ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.