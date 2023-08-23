Bursa'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Bursa'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen 12 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen 12 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı