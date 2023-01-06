Bursa'da define avcıları yakalandı
Bursa'da define avına çıkan 3 kişi jandarma ekipler tarafından yakalandı.
Bursa’da define avına çıkan 3 kişi jandarma ekipler tarafından yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler dedektör makinasıyla ormanlık alanda define aradığını belirlediği üç kişiyi gözaltına aldı.
Karakola götürülen şüpheliler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.