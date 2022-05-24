Bursa'da dehşet: Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti

Bursa'da bir şahıs tartıştığı kadını kurşun yağdırarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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  • 24.05.2022 22:47
  • Güncelleme: 25.05.2022 08:33
Bursa'da dehşet: Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bursa’da bir şahıs tartıştığı kadını kurşun yağdırarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 18.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesindeki çardakta buluşan E.T.Ç.(44) isimli şahıs ile D.K. (37) adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen E.T.Ç., yanında getirdiği tabanca ile kadına peş peşe ateş ederek ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesleri duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan erkek ve kadını ambulanslar ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. E.T.Ç. ile D.K. kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayın gördü tanıkları ise, "Kadın ile erkeği görende tanıyanda yok. Silah seslerine duyduk zaten. Soran ambulansa ve polise haber verdik. Ambulans yaralıları alıp götürdü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

SHA Editör
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