Bursa'da Demet Akalın coşkusu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, Bursa'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını Bursalı dinleyicileri için seslendiren Akalın, sevenlerini adeta coşturdu.

Bursa'da Demet Akalın coşkusu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, Bursa’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını Bursalı dinleyicileri için seslendiren Akalın, sevenlerini adeta coşturdu.

Yoğun ilginin yaşandığı gecede popüler şarkılarını seslendiren Akalın, enerjisiyle keyifli anlar yaşattı. ’Çalkala’, ’Bana Yolla’ ve ’Afedersin’ gibi dillerden düşmeyen şarkılarını Bursalılarla yeniden buluşturan ünlü şarkıcı, 2 saat sahnede kalarak renkli anlara imza attı. Demet Akalın’a yüksek ritimli şarkılarda dansçı ekibi de eşlik etti. Repertuvarında Türk arabesk müziğinin seçkin eserlerine de yer veren Akalın, duygu dolu anlar da sundu. Özellikle tempolu şarkılarda Bursalılar doyasıya dans ederek eğlencenin tadını sonuna kadar çıkarırken, ünlü şarkıcı da performans aralarında dinleyicileriyle bol bol sohbet ederek, esprileriyle de güldürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Bursalı hayranlarına teşekkür eden Demet Akalın, gördüğü ilgiden mutluluk duyduğunu ifade etti. Bursalılar da, ünlü şarkıcıya alkışlarla yanıt verdi.