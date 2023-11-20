Bursa'da deniz karayla birleşti, yollar göle döndü

Bursa'da dün etkili olan sağanak yağış bazı sahil bölgelerinde denizin taşmasına ve karayolu ile birleşmesine sebep oldu.

Bursa'da deniz karayla birleşti, yollar göle döndü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa’da dün etkili olan sağanak yağış bazı sahil bölgelerinde denizin taşmasına ve karayolu ile birleşmesine sebep oldu.

Meteorolojinin yaptığı uyarılar gerçeğe dönüştü. Uludağ’a yoğun kar yağarken, Gemlik, Karacabey, Mudanya gibi sahil beldelerinde de yoğun yağış hayatı felç etti, tekneleri batırdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gemlik Kurşunlu ve Karacabey Boğaz’da deniz suları yollara taştı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, fırtınanın etkisi vatandaşların kameralarına yansıdı. Deniz ile karayolu birleşirken, binlerce dönüm ekili tarım alanı da sular altında kaldı.