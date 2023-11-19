Bursa'da deniz taştı, gemi yan yattı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Bir gemi yan yatarken, ilçedeki sokaklar da göle döndü.

Bursa'da deniz taştı, gemi yan yattı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Bir gemi yan yatarken, ilçedeki sokaklar da göle döndü.

Bursa’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Saatte 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, denizi taşırdı. Sokaklar göle dönerken, deniz kıyısında bulunan bir gemi yan yattı. Sahil kordonlarını adeta savaş alanına çeviren sular, önüne aldığı eşyaları sürükledi. Vatandaşlar, o anları anbean kayda aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman